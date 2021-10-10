Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'den makyajsız poz
Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Gözde Türker karavandan yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sevgilisi Anıl Güler ile kısa süre önce nişanlandığını duyuran Gözde Türker son olarak karavan pozuyla gündeme geldi. Sette beklerken cesaretini konuşturan Türker makyajsız halini paylaştı.
Sette karavanda dinlenirken makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Türker hayranlarından tam not aldı.
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