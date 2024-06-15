  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kate Middleton aylar sonra geri dönüyor

Kate Middleton aylar sonra geri dönüyor

Kate Middleton aylar sonra geri dönüyor
Güncelleme:

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen, hakkında "öldü", "hastalandı", "aldatıldığı için saklanıyor" denilen ancak kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak.

Kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği operasyon nedeniyle ocak ayından beri katılmadığı halka açık etkinliklere kralın doğum günü etkinliğiyle döneceğini duyurdu.

Prenses Aralık 2023’teki Noel Günü kilise gezisinden bu yana ilk kez halkın önüne çıkacak. 

Prenses Kate, yaptığı yazılı açıklamada, tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, “Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır” ifadesini kullandı.

Kötü günlerde yorgun ve zayıf hissedildiğini ifade eden Middleton, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini bildirdi.

Middleton, kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini belirterek şunları kaydetti:

“Bu hafta sonu ailemle kralın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum.”

İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.

Sözcü, “Kral, Prenses’in etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor.” ifadesini kullandı.

Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya’ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton’ın 22 Mart’ta kanser olduğu açıklanmıştı.

Kral Charles da Prenses Kate gibi ocakta ameliyat olmuş, krala şubatta kanser teşhisi konulmuştu. Yine ocak ayında Kral Charles’ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew’ün eski eşi Sarah Ferguson’un cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.

Etiketler Kate Middleton kanser hastalık geri dönüyor galler prensesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu