Kedisinin tüylerini boyayan Yıldız Tilbe sosyal medyada tepki çekti
Sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yıldız Tilbe, yine hayvan severlerin tepkisini çekecek bir hareket yaptı.
Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.
Tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.
Hehe pic.twitter.com/J3lwMdjvEh— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) April 20, 2022
Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.
Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.
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