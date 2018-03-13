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  3. 13 Mart 2018 13:31

Kemençenin usta ismi Nihat Doğu hayatını kaybetti!

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, 88 yaşındaki TRT'nin usta kemençe sanatçısı Nihat Doğu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Kemençenin usta ismi Nihat Doğu hayatını kaybetti!
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Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Onur Akay, 42 sene TRT’de ve ünlü isimlerle sahnelerde çalışan usta kemençe sanatçısı Nihat Doğu’nun, vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, yaptığı paylaşıma : “Müzeyyen Senar’dan Behiye Aksoy’a, Zeki Müren’den Bülent Ersoy’a kadar değerli sanatçılarımıza uzun yıllar sahnelerde eşlik eden dev çınar, klasik kemençenin usta sanatçısı Nihat Doğu’yu kaybettik. Mart başında yoğun bakıma alınan sanatçımızın kalbinden rahatsız olduğunu ve ciğerlerinin su topladığını duymuştuk. Klasik Kemençeyi ağlatan ve üç teli ile hayatımıza dokunan değerli sanatçımızın mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.


 

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