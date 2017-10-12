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  3. 12 Ekim 2017 10:55

Kenan Doğulu garsonlara fırça

Kenan Doğulu kardeşi Ozan Doğulu ile gittiği restoranda garsonlarla tartışıp mekanı mutfak kapısından terk etti. .

Kenan Doğulu garsonlara fırça
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Tüm çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan Kenan Doğulu'nun objektiflerden neden kaçtığı merak konusu oldu.

Kenan Doğulu ağabeyi Ozan Doğulu ile önceki akşam Levent'teki Kiliza Restoran'da yemekteydi. Kenan Doğulu'nun yanında eşi Beren Saat yoktu. Morali de son derece bozuktu. Gece boyunca ağabeyi Ozan ile dertleşti.

Saat 23.30'da lokantadan ayrılmak üzereyken kapıda bekleyen muhabirleri fark etti. Görevlilere "Beni kim ihbar etti? Muhabirleri siz mi çağırdınız?" diye bağırdı. Kenan Doğulu yardımcısını arayarak lokantanın ön ve arka kapısına iki araç istedi.

Saatler 02.10'u gösterdiğinde personelin kullandığı mutfak kapısından koşarak aracına bindi. Ancak yine de fotoğrafları çekildi.

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tartışma , kenan doğulu , kavga , garson , ozan doğulu
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