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  3. 10 Mayıs 2019 17:46

Kenan Doğulu'dan flaş Beren Saat açıklaması

2014 yılında evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edilirken Kenan Doğulu katıldığı bir ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kenan Doğulu'dan flaş Beren Saat açıklaması
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2014 yılında Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in doğum günü olan 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım, boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Bugüne kadar çıkan haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakan Doğulu, sonunda suskunluğunu bozdu.

Kenan Doğulu, 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, "Üçüncü şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz. Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz, bir sorun yok, keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.

 
 

 

 

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