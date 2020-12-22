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  3. 22 Aralık 2020 17:11

Kim Kardashian takipçilerine para dağıtacak

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahiplerine para dağıtacağını duyurdu. Bin kişiye 500 dolar göndereceğini duyuran Kardashian, bunun için tek bir şart sundu.

Kim Kardashian takipçilerine para dağıtacak
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KKW Beauty markasının kurucusu ve Ermeni asıllı reality show yıldızı Kim Kardashian, koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluk çeken takipçilerine yardım etmek için harekete geçti.

"1000 KİŞİYE 500 DOLAR GÖNDERECEĞİM"
Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü yıldız, "Selam arkadaşlar! Yılın en mükemmel zamanı. Biliyorum 2020 çok zordu ve insanlar mücadele ediyor ve kiralarını nasıl ödeyeceklerine, tabağa nasıl yemek koyacaklarına ya da çocukları için ağacın altına nasıl hediye koyacaklarına dair endişe duyuyor. 1000 kişiye 500 dolar göndererek sevgiyi yaymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kardashian'ın 500 dolar vermek için şartı ise belirlediği etiket ile yanıt yazmak oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla yorum aldı.

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