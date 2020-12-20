Kim Milyoner Olmak İster'de Deli Yürek sorusu! Jokere güvendi, elendi

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne "Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, 1978'de gösterime giren 'Sultan' adlı filmde Türkan Şoray'la başrollerini paylaşan, Deli Yürek dizisinde 'Kara Hamit' karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu soruldu. Sorunun yanıtı için joker kullanan yarışmacı yarışmaya damga vurdu.





Vatan yarışmada sorulan soruyla zor anlar yaşadı.

Yeşilçam ve Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı için telefon jokerini kullanan yarışmacı, arkadaşına güvenince olanlar oldu... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam - Deli Yürek dizisi ile ilgili sorulan sorunun cevabı için İzzet Günay diyen yarışmacının arkadaşı soruyu yanlış bildi.

Doğru yanıt Bulut Aras'tı.

1989 Edirne doğumlu olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan Merve Çiçek Vatan, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Bölümü mezunu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden de mezun olan Merve Hanım, bir sanat atölyesinde kurumsal iletişim ve satış sorumlusu olarak çalışıyor ve çok fazla yapmak istediği şey olduğu için hedefinin de büyük olduğunu söylüyor.