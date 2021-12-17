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Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen'den olay paylaşım: Ölüyorum lan ölüyorum

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen'den olay paylaşım: Ölüyorum lan ölüyorum

Kısmetse Olur evinin gelin adaylarından Ayça Ekin Beğen değişimiyle gündeme geldi. Yarışmada tam nişanlanacağı sırada aldatma skandalına imza atan Beğen'in son hali şaşırttı.

Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen idi.

Yarışmada Emre Ubeyli olan birlikteliği halk tarafından oldukça desteklenen yarışmacı bir aldatma skandalına imza atmıştı. Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.

Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayça Ekin Beğen'e takipçileri "Estetikle değişen biri daha", "Estetik olmamış" gibi yorumlar geldi.

Ayça Ekin Beğen Neymar'a olan hayranlığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü yarışmacı Neymar'ı paylaşarak "Ölüyorum lan ölüyorum" yorumunda bulundu.

Etiketler kısmetse olur yarışma Ayça Ekin Beğeni
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