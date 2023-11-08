  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kısmetse Olur'da sosyal medyayı sallayan ''AK Parti'' diyaloğu

Kısmetse Olur'da sosyal medyayı sallayan ''AK Parti'' diyaloğu

Kısmetse Olur'da sosyal medyayı sallayan ''AK Parti'' diyaloğu
Güncelleme:

Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur adlı programda gelin adayı Aynur'un, damat adayı Görkem'e ''AK Partili misin?'' sorusunu yöneltmesi sosyal medyada gündem oldu.

YouTube'da yayımlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adlı reality show programında bir gelin ve bir damat adayı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Programda 'Kırmızı Oda' olarak bilinen ve gelin-damat adaylarının birbirini tanımak için gittiği odada Aynur ve Görkem adlı yarışmacıların diyalogu dikkat çekti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SORU SORACAĞIM"
Aynur, "Çok önemli bir soru soracağım" diyerek kameraların görmemesi için ağzını gizlemeye çalışarak "AK Partili misin?" diye sordu. Görkem, "Anlamıyorum, dışarıda söylersin" dediğinde Aynur "AK Parti" diye tekrarladı ve "Ama çok merak ettim" dedi.

Programın bu anı sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler kısmetse olur ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkazlar onun üretim alanı oldu
İrem Derici'den yeni aşkıyla romantik poz
Engin Polat milyonlarca liralık para transferlerini böyle savundu
Restoranda hesap ödemeyen kaymakama soruşturma
Banttan inen yerli otomobil TOGG sayısı açıklandı
İstanbul ve Ankara'nın en çok taşınan ilçeleri belli oldu
Ev alamayan, evini satamayanın yeni yöntemi bu oldu
İşte Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü isim
Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı
Cezaevi yönetiminden Dilan Polat'a kıyafet uyarısı