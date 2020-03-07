Kız kardeşi, Nuray Sayarı'ya öfke saçtı!

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz günlerde Hayatta Her Şey Var programında yaptığı açıklamalarla eşi Aşkın Sayarı tarafından aldatıldığını hatta şiddete maruz kaldığını söylemiş, herkesin ağzı açık kalmıştı. 31 yıllık eşinin zina yaptığını söyleyen Nuray Sayarı, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ailesinin tepkisini çekti.

Nuray Sayarı'nın 'Astrolog Nunu' lakabıyla tanınan kız kardeşi Müzeyyen Uman, ağza alınmayacak şeyler söyledi, skandal açıklamalar ardı ardına geldi.

Ablasının boşanma davası süresince sergilediği tavırları 'ailemizi daha fazla kullanma' sözleriyle eleştiren astrolog Müzeyyen Uman, UçanKuş TV'nin haberine göre, şunları söyledi:

İşte o açıklamalar:

''Terbiyesiz, şarlatan. Kalbini çamaşır suyuyla yıka’ gibi yakıştırmalarla yüklendiği Nuray Sayarı'yı katıldığı bir yayında söylediği 'aile sevgisi almadım' açıklaması üzerine 'fakir olmak ayıp bir şey değil ki. Gurursuz ve karaktersiz olmak ayıp bir şey. Nuray Sayarı sana sesleniyorum.

'AİLEMİN ADINI DESTURLA AĞZINA AL'

Ailemin adını desturla ağızına al. Televizyon kanallarına çıkıp şov yapma. 32 sene dayak yedin de neden bu adama katlandın? Anan baban mı katlandırdı seni? 15 yaşında kendin evliliği tercih ettin. Benim ailem seni okutmak istedi. O kitapları benim ailem sayesinde çıkarttın. Verem oldun. O fakir dediğin babam var ya, verem hastanesinde baktı sana. Gurursuz, terbiyesiz, haysiyetsiz, şerefsiz. Seni karaktersiz, elim ayağım titriyor. Benim kanser hastası annemi üzmeye ne hakkın var senin?''

'BABACIĞIM ÖLDÜ CENAZESİNE BİLE GELMEDİN'

''Boşanıyorsan boşan. Herkes boşanıyor. Bu nasıl terbiyesizlik, Türkiye'de ilk şiddete maruz sen mi kaldın? Mübarek cuma gününde seni Allah'a havale ediyorum. İyi günlerini yaşıyorsun. Babacığım öldü, bırak hastanede ziyareti cenazesine bile gelmedin sen böyle bir insansın. İnsanlar senin maskeli yüzünü görüyor.''

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