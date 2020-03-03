Nuray Sayarı Erdoğan'dan yardım istedi: Can güvenliğim yok

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

ZİNA DAVASI AÇACAK

31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan Filiz isimli bir kadınla yıllardır aldattığını söyledi. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

2 çocuk annesi Nuray Sayarı, kocasından ölüm tehdidi aldığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Sayarı, "Can güvenliğim yok, ölüm tehdidi alıyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkın" dedi.