Kızıl Goncalar'ın yapımcısından yeni açıklama

RTÜK'ün inceleme başlattığı 'Kızıl Goncalar' dizisine ilişkin Gold Film'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve sayın üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır" denildi.

Yayımlandığı ilk günden beri iktidara yakın medya ve cemaatler tarafından hedef gösterilen, afişlerine saldırı düzenlenen, RTÜK'ün inceleme başlattığı ve son olarak mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi gündemdeki yerini koruyor.

Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu; başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer aldığı dizinin ikinci bölümü de reytinglere damga vurmuştu.

Paylaşılan verilere göre; dizi, ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi olmuştu.

GOLD FİLM'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dizi gündemdeki yerini korurken; son olarak Gold Film'den yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yeni açıklamada 'diziye verilen cezadan memnun olacakları' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ayrıca 'RTÜK'ün vereceği her karara saygılıyız' denilen açıklamada "RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve sayın üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

İşte Gold Film'den yapılan o açıklama:

Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştirilen "Kızıl Goncalar" isimli dizimizle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, "dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı❞ iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK Üst Kurulu Üyelerini, inceleme ve karar aşamasında, şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır tv ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, resmî makamların ve Özellikle RTÜK Üst Kurulunun vereceği her karara saygılı olacaktır. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve Sayın Üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine olan inancımız da tamdır.

Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.

GOLD