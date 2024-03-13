Kızılcık Şerbeti dizisinde iki ayrılık birden

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümünde iki ayrılık birden yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti’nin cuma akşamı ekrana gelecek bölümü iple çekilirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek.

İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği belirtildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.

54. bölümde neler oldu?

Dizinin ekrana gelen 54.bölümünde; Abdullah ve Alev’in beklenen yüzleşmesi gerçekleşti. Alev’in hamile olduğunu öğrenen Abdullah ikinci bir şans istedi fakat Alev, bebeğini babasız büyüteceğini açıkladı. Pembe, Abdullah’a bu çocuğun doğmayacağını söylerken, Fatih ve Mustafa da babalarıyla karşı karşıya gelerek annelerinin yanında oldular. Öte yandan Nursema’dan, Umut’un evi terk ettiğini öğrenen Abdullah, Umut’la sert bir konuşma yaparak bir karar vermesini istedi. Kıvılcım ve Ömer’in el ele göz göze şarkı söyleyip dans ettiği aşk dolu sahneler bölümün unutulmaz anlarına girdi. Baş başa bir gün geçiren Görkem ve Fatih ise evlenmeye karar verdiler. Görkem, Fatih’e ailesini ikna edeceğine dair söz verdi. Çok aşık olduğunu söyleyen Çimen, Doğa’ya Gökhan’la yaşadıkları aşkı anlattı. Doğa ve Çimen, evli olan Gökhan’ın eşi Hilal’e ulaşarak her şeyi anlatmaya karar verdiler. Tansiyonun yükseldiği bölümde kocasının aldattığını öğrenen Hilal’ın boşanmak istemesi ve babası Resul’un bu durumu öğrenmesi Gökhan’ı köşeye sıkıştırdı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Gökhan’la imam nikahıyla evlenen Çimen, ailesinin karşısına çıktı. Annesi Kıvılcım’a evlendiğini itiraf eden Çimen’in beklenmeyen değişimi bölümün final sahnesine damga vurdu.