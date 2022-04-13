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Küçük Abdülhey sosyal medyayı salladı

Küçük Abdülhey sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın oğluyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile adını duyuran Kenan Çoban, bu kez sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

"ÇOCUK ABDÜLHEY OLARAK DOĞMUŞ"
Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafının altına "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kenan Çoban ve oğlu

Helin Nazlı Çoban ile 2017 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncunun bir oğlu dünyaya geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Çoban, eşi ve oğluyla pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Kenan Çoban ve oğlu

Etiketler kenan çoban abdülhey
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