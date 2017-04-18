Kurtlar Vadisi Vatan geliyor

Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı ekranın en uzun soluklu dizilerinden "Kurtlar Vadisi", geçen sezon kanal bulamadığı için ekran yolculuğuna ara vermiş, yapım şirketi Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz, 15 Temmuz'da darbe girişimini konu alacak "Kurtlar Vadisi Darbe" filmini çekeceklerini açıklamıştı.

Ancak yapım şirketi adına bir temsilcinin darbe girişiminden aylar önce "Kurtlar Vadisi Darbe"nin isim hakkını satın almak için başvurduğu ortaya çıkınca ortalık karışmıştı.

Şirkete hassas bir dönemden geçildiği için "Kurtlar Vadisi Darbe" isminin hakkı verilmedi. Konuyla ilgili şirkete yönelik yapılan incelemelerden de sonuç çıkmadı. Aradan aylar geçti ve Pana Film, "Kurtlar Vadisi"nin çekimlerine başladı. Merakla beklenen yeni filmin adının "Kurtlar Vadisi Vatan" olduğu ortaya çıktı.

Medyatava