Leyla ile Mecnun dizisinin hayranlarına müjde: Ekranlara geri dönüyor

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını açıkladı.

Bir döneme damga vuran efsane dizi Leyla ile Mecnun ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. "Benim İstanbul'um" programına katılan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun çekimlerinin çok yakında başlayacağını söyledi.

Bir döneme damgasını vurmuş efsane dizi Leyla ile Mecnun'un tekrar çekileceği haberi dizinin müptelalarını bir hayli heyecanlandırmıştı.

Dizide İskender Çınar karakterine hayat vermiş olan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı "Benim İstanbul'um" programında dizinin çok yakında sete çıkacağını açıkladı.

Moderatör Aslı Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusuna yanıt veren Taylan, "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" dedi.

Yönetmen Onur Ünlü ve Burak Aksak ortaklığında bir senaryo ile çekilecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadro ile sete çıkacak olması hakkında Taylan, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir."