Lüks aracını boyayan ünlü şarkıcı kara listeye girdi

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber beyaz Ferrarisi'ni boyadığı için şirketle karşı karşıya geldi. İtalyan otomotiv markası olan Ferrari bu hamlesi sebebiyle ünlü şarkıcıyı kara listeye aldığını belirtti.

Kanadalı popçu Justin Bieber, yıllar önce satın aldığı beyaz renkli Ferrari 458 Italia F1 model aracını 2016’da neon mavi renge boyadığı için markayla karşı karşıya geldi.

Merkezi İtalya’nın Maranello bölgesinde bulunan Ferrari, markanın prestiji ve değerini korumak için sıkı kurallar getirmesiyle bilinirken, Bieber’ın 2016 yılında aracını boyamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bieber’ın ayrıca markanın kesinlikle istemediği bir kural olan “Aracı açık artırmaya çıkarma” engelini de aştığı ve bu sebeple kara listeye alındığı belirtildi.

İngiliz The Times, Ferrari’nin resmi internet sitesinde yer alan kuralları da mercek altına aldı. Kurallar arasında aracı satın alan kişinin bir yıl içinde aracı tekrar satması yasaklanırken, satış kararının önce Ferrari’ye iletilmesi gerektiği de belirtiliyor.

The Times’a konuşan en büyük Ferrari sahipleri kulübünün başkanı Fabio Barone, “Bu kurallar markanın onurunu korumak için önemli” dedi.

İşte Justin Bieber'in lüks otomobilinin orjinal ve sonraki hali: