Maske takmayan Hatice'nin sözleri pes dedirtti!

Son dönemde yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, önceki gün mini elbisesiyle Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğunu uymayan Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti.

MASKE TAKMAMA NEDENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre: Ünlü şarkıcı Hatice, koronavirüs tedbirlerine uymayan maskesiz yakalandı. Mini elbisesiyle Nişantaşı'nda yürüyen Hatice, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü konuştu. Muhabirlerin "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna ise "Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantada" dedi.

Gazetecilerden ricada bulunan Hatice "Sizden ricam yanlış bir şey yazmayın…" derken hatasını kapatmaya çalıştı.