MasterChef'e Acun Ilıcalı damgasını vurdu

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Cuma ekrana gelen 72. bölümünde O Ses Türkiye jürisi ile Masterchef Türkiye yarışmacıları kozlarını paylaştı. Kahkaha dolu anların yaşandığı programda Ilıcalı ve O Ses Türkiye ekibi mavi takımda yer aldı. Şefler ise yarışmada denge olması için kırmızı takım yarışmacıları Güzide, Cemre, Alican, Ekin ve Batuhan'ın tek elleriyle yemek yapmalarını istediler.

MasterChef'te hayatında ilk defa yemek yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı mutfakta zor anlar yaşadı.

YERLERİ SİLDİ

MasterChef'te yere dökülen malzemeleri gören şefler mavi takım kaptanı Beyaz'ı uyardı. Beyaz'ın görevlendirdiği Acun Ilıcalı süpürgeyle yerleri süpürdü.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımlar 45 dakikalık süre içinde yemeklerini tamamladılar. Ünlü şefler ise yemekleri tadarak puan verdiler. Kırmızı ve mavi takımlar arasında 2-2 eşitlik sağlandı. Tatlı ise kazanan takımı belirledi. Mavi takımda Acun Ilıcalı'nın yaptığı krepli tatlı beğeni kazansa da, şeflerin tercihi kırmızı takımın tatlısı oldu. Somer Şef kararını "Televizyon kariyerimi tehlikeye atsam da kazanan mavi takım" diyerek açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN YARIŞMACILARA SURVİVOR JESTİ

Yarışma sonunda konuşan Acun Ilıcalı, kırmızı takım yarışmacılarını tebrik etti. Ilıcalı, MasterChef'te son 5'e kalan Güzide, Cemre, Alican, Ekin ve Batuhan'ı Dominik'te yapılacak olan Survivor 2020 yarışmasına konuk olarak götüreceğini açıkladı.

