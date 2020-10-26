MasterChef'e veda eden isim belli oldu

MasterChef'te bu hafta Eray'ın kaptan olduğu mavi takım iki dokunulmazlık oyununu kazandı. Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım ise bir oyunu kazandı. Bunun sonucunda ise mavi takımda Uğur ve Esra eleme adayı olurken, kırmızı takımda Berker, Sefa, Tanya ve Emir potaya giren diğer yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye 85. bölüm başlaması ile birlikte eleme gecesi ilk turunda yapılacak yemek belli oldu. Şefler, yarışmacılara ana ürün olarak safran verdi ve bununla yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika idi.



Süre sonunda altı yarışmacı, hazırladığı yemeği şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra en başarılı üç yarışmacıyı açıkladı. Bu akşam, MasterChef eleme gecesi ilk turunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı Emir oldu. Onu takip eden isimler ise sırasıyla Esra ve Sefa oldu. Bu üç yarışmacı, MasterChef son 12'sine kalmayı başardı.



MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ilk turunu geçemeyen üç yarışmacı Uğur, Tanya ve Berker oldu. Final eleme oyununda yarışmacılardan istenen yemek, Danilo Şef'in imza tabağı oldu.

Bu yemek için verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre bitiminde şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Bu turda en başarılı tabağı hazırlayan Uğur oldu ve en az bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Son kalan iki yarışmacı arasından daha zayıf tabak çıkaran Berker, MasterChef'ten elenen isim oldu.

BERKER GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

MasterChef hayallerine veda eden Berker gözyaşlarını tutamadı. Berker'in veda konuşması şefleri de duygulandırdı.