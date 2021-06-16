Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki büyük kavga kısa sürdü. Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil hakkında ağır suçlamalarda bulunduğu tartışmada özür geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM

İşte ünlü şovmenin sözleri:

Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz.

Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da...Aramıza kimse giremez, girmesin ....

NE OLMUŞTU?

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Uzun süre sağlık sorunları yaşadıktan sonra zor günleri geride bırakan Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Sayan'ı vefasızlıkla suçlamıştı. Erbil, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar." dedi.

Mehmet Ali Erbil, sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmıştı.

"SESSİZ KALDIĞIM İÇİN GEÇMİŞİM KİRLİ"

Ünlü şovmenin açıklamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor." sözleriyle Erbil'e karşılık vermişti.

Hızını alamayan Seda Sayan, kendisine "Geçmişi kirli" diyen Erbil'e şoke eden suçlamada bulundu. Sayan Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" iddiasında bulunmuştu.

"DUA ET ÇOCUKLARININ HATIRINA..."

Daha sonra paylaşımını silen Sayan, yeni paylaşımında ise "Dua et çocuklarının hatırına. Allah'tan af dile benden değil" ifadelerini kullanmıştı.

BENİM ALNIM AK

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddiaları karşısında bir açıklama yaptı:

"Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Herneyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın"