  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Melek Mosso'nun yerine sahne alacak: Seda Sayan'dan eleştirilere yanıt

Melek Mosso'nun yerine sahne alacak: Seda Sayan'dan eleştirilere yanıt

Melek Mosso'nun yerine sahne alacak: Seda Sayan'dan eleştirilere yanıt

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahne çıkacak olan Seda Sayan, eleştirilere yanıt verdi.

AK Partili belediye tarafından konseri iptal edilen ve hedef gösterilen sanatçı Melek Mosso'nun yerine Isparta'da sahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası açıklama yaptı. 

Belediyenin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne süren Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" dedi.

'MENAJERİMDEN ÖĞRENDİM'
Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, şöyle konuştu:

"Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. Menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim."

Melek Mosso yerine sahne alacak isim belli olduMelek Mosso yerine sahne alacak isim belli olduMagazin

 

Etiketler seda sayan melek mosso konser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gündemi sarsacak sözler: ''Kılıçdaroğlu öldürülecekti''
Bilim insanları inek sütünden 4 kat faydalı süper besini açıkladı
Bomba kulis: Erken seçim tarihi belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak ''Koç Ailesi'' iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ''kaçış planı'' videosuna 6'lı masadan itiraz
Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Türkiye'nin kiralık konut haritası çıkarıldı: 81 ilde kriz var!
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar
Meteoroloji'den hem sıcak hem yağış uyarısı!
Yer: İstanbul... Şehrin göbeğinde yılan paniği