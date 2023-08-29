Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti
En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, konserdeki dansıyla gündeme geldi.
'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü oyuncu Melis Sezen zaman zaman dans ettiği anlarını sosyal medyadan paylaşıyordu.
İlginç dans figürleriyle sosyal medyada beğeni toplayan güzel oyuncu bu sefer konserde kendinden geçti.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Kenan Doğulu konserinde Melis Sezen eğlendiği anları paylaştı.
Bikini üstüne benzeyen büstiyeriyle konsere katılan Sezen hareketli şarkılarda kendini tutamadı ve sahnenin önünde hünerlerini sergiledi.
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