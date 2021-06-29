Menajerimi Ara dizisi ekrana veda ediyor

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi ekranlara veda ediyor.

Yabancı yapım 'Call My Agent' dizisinin Türkiye uyarlaması olarak çekilen buluşan Menajerimi Ara dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla yayınlanmaya başlayan ancak istenildiği gibi devam etmeyen dizinin reytinglerinde düşüş yaşanmıştı.

27 Haziran Pazar günü 43. bölümü ile ekrana gelen Menajerimi Ara, 45. bölümüyle final yapacak. Menajerimi Ara'nın final bölümü 11 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Menajerimi Ara'nın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda da dizinin 45. bölümde final yapacağı açıklandı. Resmi hesaptan şu paylaşım yapıldı:,

"Star Tv’de ekrana gelen “Menajerimi Ara” dizimiz 45. bölüm itibariyle finalini yapıyor. Dışardan bakıldığında çok ışıltılı görünen sektörümüzün zorluklarına, menajerlik dünyasına, kamera arkasında olan bitenlere, bilinmeyenlere, dedikodulara, zaman zaman dertlere, elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Bu süreçte bize destek olan başta oyuncu dostlarımızın; yapımcı, yönetmen, senarist, senaryolarda ismi ve bahsi geçen yetenekli arkadaşlarımızın anlayışlarına ve Ego Ajans’a gelen tüm egosuz konuk oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki haftalarca bizi izleyen seyircilerimiz de en az bizim kadar keyif almıştır. Kamera arkası ve önündeki tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. THE END."