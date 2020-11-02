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  3. 02 Kasım 2020 13:11

Menajerimi Ara kadrosuna sürpriz isim

Oyuncu Serhat Teoman, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna dahil oldu. Teoman dizide 'Serkan' karakterini canlandıracak.

Menajerimi Ara kadrosuna sürpriz isim
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Oyuncu Serhat Teoman, Ay Yapım dizisi ‘Menajerimi Ara’nın kadrosuna katıldı. Diziye ‘Serkan’ karakteriyle dahil olan oyuncu dizinin hikayesinde önemli bir rol oynayacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 

Serhat Teoman
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