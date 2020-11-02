Menajerimi Ara kadrosuna sürpriz isim

Oyuncu Serhat Teoman, Ay Yapım dizisi ‘Menajerimi Ara’nın kadrosuna katıldı. Diziye ‘Serkan’ karakteriyle dahil olan oyuncu dizinin hikayesinde önemli bir rol oynayacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında izleyici ile buluşuyor.