Mert Öcal, Saba Tümer'in bikinili pozuna bakın ne yorum yaptı!

Ünlü sunucu Saba Tümer pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmiş ve ardından da tatil için yola koyulmuştu. Uzun bir süredir tatilde olan Saba Tümer yazı bitirmiyor.

Tümer paylaştığı bikinili pozuyla hayranlarından beğeni topladı. Seren Serengil ünlü sunucunun paylaşımına "Hepsi senin mi" yorumunda bulundu.

Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal da tepkisiz kalmadı.



MERT ÖCAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Mert Öcal bu seksi paylaşıma "Acılara yürüyorum korkmuyorum" notunu düşünce dikkat çekti. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı. Saba Tümer ise bu yoruma gülerek yanıt verdi.

Öcal ve Tümer daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti.



Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya..."