Merve Dizdar uçağa alınmadı

Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali dönüşü uçağa alınmadı.

Dünyaca tanınan ve bu yıl Kuru Otlar Üstünde filminin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan Nuri Bilge Ceylan filmi izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. 76’ncı Cannes Film Festivali’ne Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’ın yanı sıra oyuncular; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı. Başarısıyla gündem olan Merve Dizdar, Fransa’dan Türkiye’ye dönüşte ise uçağa alınmayınca Instagram hesabından isyan etti.

Dizdar, “Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?” ifadelerini kullandı.