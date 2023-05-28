Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı

6. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmaya tebrik yağdı...

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi bu yıl 76.’ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nden ödülle döndü. Filmde canlandırdığı karakterle Merve Dizdar, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.

6. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik mesajları yağdı.

KONUŞMASI GECEYE DAMGA VURDU

Dizdar, ödül aldıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."