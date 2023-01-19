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Mesut Akusta trafik kazası geçirdi

Mesut Akusta trafik kazası geçirdi
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Ünlü oyuncu Mesut Akusta diş tedavisine gitmek için bindiği araçtan düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmakları ezildi.

Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen usta aktör uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Mesut Akusta'nın başına bir talihsiz olay daha geldi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon Gold Film’in Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Akusta çekimler sırasında dişi yerinden çıkınca doktora gitmek için set aracına bindi.

Akusta araçtan indikten sonra dengesini kaybedip düştü. Arabayı kullanan şoför arkaya bakmadan hareket etti ve yere düşen oyuncunun parmakları ezildi. Acılar içinde kıvranan oyuncunun 3 parmağı kırıldı.

Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve işinin başında döndü. Sağlık sorununa rağmen işini aksatmayan ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi gösterildi.

Etiketler Mesut Akusta teşkilat trafik kazası kaza
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