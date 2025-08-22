Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi

Şarkıcı Metin Şentürk, bir süredir kanserle mücadele eden kardeşi için geçtiğimiz ay sonu sosyal medyadan yayınladığı mesajda takipçilerinden dua istemişti. Metin Şentürk kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bir süredir kanserle savaşan ve tedavisi hastanede devam eden kardeşiyle videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Metin Şentürk, takipçilerinden dua istemişti.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Şentürk takipçilerinden dua istemişti. Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. demişti.

Metin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.