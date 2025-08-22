  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi

Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi

Metin Şentürk herkesten dua istemişti... Acı haber geldi
Güncelleme:

Şarkıcı Metin Şentürk, bir süredir kanserle mücadele eden kardeşi için geçtiğimiz ay sonu sosyal medyadan yayınladığı mesajda takipçilerinden dua istemişti. Metin Şentürk kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bir süredir kanserle savaşan ve tedavisi hastanede devam eden kardeşiyle videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Metin Şentürk, takipçilerinden dua istemişti.

Kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Şentürk takipçilerinden dua istemişti. Şentürk, "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. demişti.

Metin Şentürk bugün yaptığı paylaşımla acı haberi paylaştı. Şentürk kardeşinin hayatını kaybettiği 'Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkında rahmetine kavuşmuştur.

Cenaze namazı 23 Ağustos 2025 cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecektir.' sözleriyle duyurdu.

text-ad
Etiketler metin şentürk acı haber ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İranlı kuryenin makatından çıkanlar yok artık dedirtti! İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! Kadınların yüzme havuzu tartışmasında ''ben AK Partiliyim, teşkilattanım'' rezaleti! 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada 5 bin TL için değer miydi ? Akılalmaz anlar saniye saniye kamerada Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Sürücülerin tepki gösterdiği trafik cezalarında akılalmaz istatistik Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ''hem düşman hem manken çatlatmaya devam'' dedi Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı 15 yaşındaki genç kızı, erkek arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet İşte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Türkiye'deki gizli cennet Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar! Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar!