MFÖ grubunun efsane sesi sanatçı Özkan Uğur'dan kötü haber

Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si ve MFÖ grubunun efsane sesi sanatçı Özkan Uğur geçmişte atlattığı hastalığı hakkında kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçmiş yıllarda ekranlarda reyting rekorları Cennet Mahallesi dizisinde sevilen karakter Beter Ali'ye can veren aynı zamanda MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından verdi.

Özkan Uğur, hastalığı nüksettiği için yeniden tedaviye başladığnı söyleyerek "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.