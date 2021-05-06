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Michael Jackson'a benzetiliyordu! Estetiksiz halini paylaştı

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, sosyal medya hesabından estetiksiz halini paylaştı.

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda, "Niye bu kadar estetik yaptırdın?' yazmayın, engelliyorum" diyen Zeynalova 20 yaş akımına uydu.

 

Estetikli haliyle Michael Jackson'a benzetilen Günel estetiksiz hallerini paylaştı paylaşmasına aman gelecek yorumları görmeye de cesaret edemedi.

Her fırsatta gelen yorumlardan rahatsız olduğunu söyleyen Günel paylaşımını yoruma kapadı.

 

Değişimiyle adından söz ettiren Günel Zeynalova, estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirmişti.

 

Etiketler estetik estetiksiz hali paylaşım
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