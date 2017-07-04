Miray Dener'in göğüsleri olay oldu

Vatanım Sensin'in 18 yaşındaki genç yıldızı Miray Daner, tatil sezonunu açtı.

BİKİNLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı tartışmalara neden oldu.

SİLİKON YAPTIRDI İDDİASI

Miray Daner'in fan sayfaları ve diğer sosyal medya kullanıcıları genç oyuncunun küçük yaşına rağmen 'silikon' yaptırdığını iddia etti. Bazı takipçileri de fotoğrafın 'doğal' olduğu yorumunda bulundu.



Miray Daner'in binlerce beğeni alan fotoğrafını yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.