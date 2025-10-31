  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı öğrenildi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının kalbine stent takıldığını öğrenildi. Abacı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi.

Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abacı'nın kalp krizi geçirdiğini ve kendisinin haberi duyurmasını ilettiğini söyledi. 

Instagram'dan açıklama yapan Akay, “Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler muazzez abacı kalp krizi seda akay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu İmamoğlu'nun gözaltına alınan danışmanı için karar verildi İmamoğlu'nun gözaltına alınan danışmanı için karar verildi Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında! Beşiktaş Kültür Merkezi satış masasında! Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Galatasaray'dan ayrıldı, ilk maçında asist yaptı Galatasaray'dan ayrıldı, ilk maçında asist yaptı Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'ya gitti Bir ilimizde isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı Bir ilimizde isim değişikliği için imza kampanyası başlatıldı
Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kızdıran sözler! Salonu terk etti Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı Türkiye'yi sarsan Kartalkaya faciası davasında mahkeme kararını açıkladı Bir kadın daha eşi olacak eli kanlı cani tarafından evinde katledildi! Bir kadın daha eşi olacak eli kanlı cani tarafından evinde katledildi! Uykularımızı kaçıran bitmek bilmeyen deprem fırtınasıyla ilgili dikkat çeken açıklama Uykularımızı kaçıran bitmek bilmeyen deprem fırtınasıyla ilgili dikkat çeken açıklama PFDK duyurdu: Bahisten ceza alan hakemler açıklandı PFDK duyurdu: Bahisten ceza alan hakemler açıklandı Ünlü gazeteci Reha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş! Ünlü gazeteci Reha Muhtar'a mahkemeden soğuk duş!