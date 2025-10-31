Muazzez Abacı'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı öğrenildi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının kalbine stent takıldığını öğrenildi. Abacı’nın sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği belirtildi.

Söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abacı'nın kalp krizi geçirdiğini ve kendisinin haberi duyurmasını ilettiğini söyledi.

Instagram'dan açıklama yapan Akay, “Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.