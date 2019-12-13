Mucize Doktor'a Doktor Ela damgası

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 12 Aralık Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un son bölüm finalinde ise Yasemin Özilhan'ın canlandırdığı Doktor Ela, önemli bir ameliyata katılmak için hastaneye geldi.

Mucize Doktor'un 15. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye gelen Doktor Ela ile Ferman arasında gergin anlar yaşanıyor. Doktor Ela'nın sözleri karşısında Ferman'ın 'Meydan okumaları severim' demesi dikkat çekiyor. Ali Vefa'nın ise "Bugün ikiniz de benim hocamsınız. Hanginizi sözünü dinleyeceğim?" sorusuna Ferman'dan "Bugüne kadar hocan kimse onun" yanıtı geliyor.

DOKTOR ELA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela rolüyle tanınan Yasemin Özilhan, yıllar sonra dizi setlerine geri döndü. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor'da konuk oyuncu olmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor son bölüm finalinde Doktor Ela'nın kalp cerrahı olarak hastaneye gelmesiyle Twitter'da Ela paylaşımları üst üste geldi. Mucize Doktor ve Doktor Ela, sosyal medyada akşamın en fazla konuşulan konuları arasında yer aldı. İşte Twitter'da Doktor Ela ile ilgil yapılan paylaşımlardan bazıları:

