Mucize Doktor'da akılalmaz senaryo hatası

'Doktor Ela' karakteri ile bir zamanların fenomen dizisi 'Doktorlar'ın unutulmaz ismi olan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisi ile oyunculuğa geri dönmüş ve sosyal medyada olay olmuştu.

Doktorlar dizisinde beyin cerrahi asistanlığı yaparken Mucize Doktor'da kardiyologluğa geçen Doktor Ela'nın, "Babamı kaybettikten sonra Fransa'ya gittim." sözleri Twitter'ı ayağa kaldırdı.

Birçok Doktorlar fanı bu konuda tweet atmaya başladı. Bölümlere kadar ayrıntı verdiler.

Hatta 39. bölümü de paylaşıp herkesin izlemesini sağladılar. 39. bölümün son sahnesinde Ela'nın sürekli telefonu çalıyor, ama o Levent'le konuşması bölünmesin diye hep meşgule alıyor.

Bu kez Levent'in telefonu çalıyor ve Ela'nın babasını kaybettiği haberi geliyor. Ela bu üzüntüden sonra ülkeyi terk etmiyor. Levent ile 66. bölümde nikah masasına oturuyor. Levent evlenmekten vazgeçince Fransa'ya gidiyor.

Mucize Doktor senaristlerinin bu durumu gözden kaçırması Doktorlar fanlarını kızdırdı.