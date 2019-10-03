Müge Anlı'nın ''Ben böyle bir adamı aramam'' sözü sosyal medyayı salladı

12 yıldır birçok cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, önceki gün yayınlanan bölümünde eşine kız bebeğe hamileyken şiddet uygulayan ve şimdilerde kayıp olan adamı bulmayı reddetti. Anlı'nın bu hareketi ise sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Anlı'nın hayranları "Ölene kadar Müge Anlı'cıyız" etiketiyle binlerce yorum yaptı.

BABASINI ARAMAYA GELDİ

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. 9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır Müge Anlı'nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu. Gülenay Çandır, Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada ise babasına annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut'un babasına bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.

BEN BÖYLE BİR ADAMI ARAMAM"

Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas bey ile ilgili verdiği tepki olay oldu. Anlı o adamı aramaya gelenlere "Ben böyle bir adamı aramam başına bir iş geldiyse de iyi olmuş" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"ÇOĞU ADAMDAN DAHA CESUR YÜREKLİSİN"

Anlı'nın bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve desteklendi. Müge Anlı'nın tepkisi öğrenenler yaptıkları paylaşımlarda 'Ölene kadar Müge Anlı'cıyız', 'Sen ne güzel bir kadınsın' ve 'Çoğu adamdan daha mert, cesur yüreklisin helal' yorumları yapıldı.