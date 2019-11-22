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  3. 22 Kasım 2019 16:26

Murat Dalkılıç'a sevgilisi Hande Erçel'in tecavüz sahnesi soruldu

Başrolünde Hande Erçel'in rol aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Azize'deki tecavüz sahnesine yönelik eleştiriler sürerken, bir magazin muhabiri tecavüz sahnesini Erçel'in sevgilisi Murat Dalkılıç'a sordu.

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Hande Erçel'in yeni dizisi Azize'de cinsel saldırı sahnesi tepki çekti Hande Erçel'in yeni dizisi Azize'de cinsel saldırı sahnesi tepki çekti

Yeni albüm hazırlığında olduğu için yoğun bir tempoda çalışan yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son günlerde çok çalıştığını için uykusuz olduğunu söyleyen Dalkılıç, sevgilisinin başrol oynadığı Azize dizisindeki cinsel istismar sahnesiyle ilgili konuşmaktan kaçındı.

AZİZE'DEKİ TECAVÜZ SAHNESİ

Başarılı oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Azize dizisinde Buğra Gülsoy ile başrol oynuyor. Önceki gün ilk bölümüyle ekrana gelen diziye Hande Erçel'in hamamda cinsel istismara uğradığı sahne damga vurdu. Dizideki cinsel istismar sahnesine sosyal medyadan da oldukça eleştiri geldi.

Sevgilisinin yeni dizisini izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen Dalkılıç, muhabirlerin cinsel istismar sahnesini sormasıyla "Ben görmedim öyle bir sahne" diyerek konuyu geçiştirdi.

Son günlerde Erçel'in de kendisinin de çok yoğun çalıştığını söyleyen Dalkılıç, sevgilisini görmek içi sete gittiğini söyleyerek "Arada bir sete gidiyorum, yoksa görüşemeyeceğiz" dedi.

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