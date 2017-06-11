Müstakbel kayınvalideyi Mustafa Ceceli sakinleştirmiş

Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den 25 Mayıs'ta boşanmıştı. Ayrıldıktan 5 gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı, ilişkilerinin Ocak 2017'de başladığı ortaya çıktı.

SELİN'İN ANNESİ ÇOK ÜZGÜN

İki haftadır kaldığı Amerika-Miami'den dönmeye hazırlanan Mustafa Ceceli 'Selin ile Ramazan Bayram'ından sonra evleneceğiz' dedi. Hayranlarının hışmına uğrayan Mustafa Ceceli sosyal medyada yerden yere vuruldu. Selin İmer 'yuva yıkan kadın' ilan edildi. Bu durumun Selin İmer'in annesi Canan İmeri çok üzdüğü iddia edildi.

CECELİ TELEFONLA ARADI

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Canan İmer'in yakın çevresine "Kızım yuva yıkmadı. Selin böyle bir şey yapmaz" dediği iddia edildi. Bir hayli morali bozuk olan Canan İmer'i müstakbel damadı Mustafa Ceceli telefonla arayıp "Her şey güzel olacak" deyip moral verdi.

GELİNLİK MODELLERİNİ SEÇİYOR

Öte yandan sosyetik güzel Selin İmer'in yakınları Selin çok mutlu olduğunu, evlilik hazırlığı yaptığını, gelinlik modelini bile seçtiğini söylüyor.