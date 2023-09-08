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Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı'ya yanıtı bu oldu

Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı'ya yanıtı bu oldu
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Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a katılacağı açıklanan Nagihan Karadere Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" sözlerine cevap verdi.

Oyuncu Nihat Altınkaya'nın ardından Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Haberi duyuran Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin" sözlerine Karadere'den cevap gecikmedi.

Survivor 2024 için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, bugün yaptığı paylaşımda 2. ana kadro yarışmacısının Nagihan Karadere, olduğunu söyleyerek "Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı. 

Daha önce yarışmanın performansa dayalı olması gerektiğini ve halk oylamasını doğru bulmadığını söyleyerek Ilıcalı'ya sitem eden Karadere'den cevap gecikmedi.

Yeni sezon için iddialı olduğunu belirten Karadere, "Öyleyse Acun Ilıcalı hazırlansın o kupa. Söke söke almaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da bir yarışmacı daha belli olduSurvivor All Star'da bir yarışmacı daha belli olduMagazin

 

Etiketler Nagihan Karadere survivor survivor all star acun ılıcalı
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