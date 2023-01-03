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Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi

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Kansere karşı verdiği mücadeleyle birçok kişiye ilham olan ve 20 yaşında hayata gözlerini yuman Neslican Tay'ın hayat hikayesini anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filminin resmi fragmanı yayımlandı.

Kanserle mücadelesi ve hastalık sürecindeki pozitif enerjisi ile hatırlanan Neslican Tay'ın hayatı film oldu.

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham olan Tay’ın hayat hikayesine anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin ise resmi fragmanı yayımlandı.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer aldığı ‘Demir Kadın: Neslican’ filmi 27 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak.

20 YAŞINDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kanseri üç kez yenen Neslican Tay, 2019 yılında 20 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 

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