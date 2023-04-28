Netflix Türkiye mayıs programı belli oldu

Netflix'in mayıs takvimi resmi olarak açıklandı. Netflix'in Mayıs ayı takviminde "Fubar", "Terzi" ve " The Mother" gibi yapımlar yer alıyor.

Netflix, baharın son ayını yeni içeriklerle karşılıyor. Bu ay izleyiciler, Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği 'Terzi' ile aşk ve dostluk arasında verilecek savaşa tanıklık ederken, "The Mother"da Jennifer Lopez ile aksiyon dolu bir maceraya atılacak. Netflix'in popüler dizisi 'Bridgerton'ın hikâyesinin geçmişi 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story'de aralanırken, Arnold Schwarzenegger, Fubar ile bugüne dek ilk kez bir dizinin başrolünde izleyiciyle buluşacak.

Terzi 2 Mayıs 2023

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir.



Queen Charlotte: A Bridgerton Story 4 Mayıs 2023

Bridgerton dizisinin öncesini anlatan yapımda genç Kraliçe Charlotte ve Kral George'un evliliği, yüksek sosyeteye yön veren bir aşk öyküsüne dönüşüyor.



Ormanın Dostları 8 Mayıs 2023

Xus Millî Parkı'nda hareketli günler geçirmeye devam eden Eddy, Summer ve Kodi, yeni ve eski dostlarıyla heyecanlı maceralara çıkarak doğayı keşfediyor.



Hannah Gadsby: Something Special 9 Mayıs 2023

Emmy ödüllü komedyen, senarist ve oyuncu John Mulaney, yepyeni bir stand-up komedisi ile geri dönüyor.



Ultraman: 3. Sezon 11 Mayıs 2023

Dizinin heyecan verici final sezonunda Ultraman eleştirilerin hedefindeyken, Shinjiro miras olarak devraldığı güçlerin ağır bir bedeli olduğunu anlar.



The Mother 12 Mayıs 2023

Askeri eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için saklandığı yerden çıkar.



Queer Eye: 7. Sezon 12 Mayıs

Beş jüri, New Orleans'ta çekilen bu yeni sezonda göz alıcı dönüşümlerle izleyicilere eğlence vadediyor.



Mulligan 12 Mayıs 2023

Bu hicivsel komedide Dünya'nın çoğu uzaylılar tarafından yok edilmişken hayatta kalan bir avuç insan, Amerika'yı yeniden inşa edip daha kusursuz bir birliktelik kurmaya çalışır.



Black Knight 12 Mayıs 2023

2071'de, hava kirliliğinin yıkıma yol açtığı distopik bir gelecekte insanlığın devamı, sıra dışı kuryelerden oluşan bir gruba bağlıdır.



Anna Nicole Smith: Beni Tanımıyorsunuz 16 Mayıs 2023

Bu belgesel, modellikle elde ettiği şöhretin zirvesinden ölümüne kadar Anna Nicole Smith'in hayatını yakınlarının gözünden anlatıyor.



Coner Mcgregor: Sınır Tanımayan Dövüşçü 17 Mayıs 2023

Belgesel dizisi Conor McGregor'ın kariyerini konu alıyor.



Yakitori: Soldiers of Misfortune 18 Mayıs 2023

Dünya, üstün bir uzaylı medeniyetinin sömürgesine dönüşmüştür. Akira'nın daha iyi bir gelecek için tek şansıysa gözden çıkarılabilir bir asker olarak Yakitori birimine katılmaktır.



Selling Sunset: 6. Sezon 19 Mayıs 2023

Büyük değişimlere imza atan ve iki yeni ekip üyesinin beraberinde getirdiği dramayla başa çıkmaya çalışan tecrübeli emlakçılar, kariyerlerinin en riskli dönemine hazırlanıyor.



The Good Bad Mother 20 Mayıs 2023

Bir kazanın ardından hırslı bir savcının zekâsı bir çocuğunkiyle aynı düzeye geriler. O ve annesi, hayatlarında yeni bir sayfa açmak zorunda kalır.



Gizemli Vakalar: 3. Kısım 22 Mayıs 2023

Sam ve Kit yeni vakalar, yeni serüvenler ve yeni hayvan dostlarıyla dünyanın her yerinden hayvanlarla ilgili ipuçları toplayıp gizemleri çözmeye devam ediyor.



Wanda Sykes: I'm an Entertainer 23 Mayıs 2023

Komedyen, bu stand-up gösterisinde Fransız eşiyle çocuk büyütmekten, umumi tuvaletlerin risklerinden ve başkaları dibe vurmuşken iyimser olmaktan neden bıktığından bahsediyor.



Kurban/Şüpheli 23 Mayıs 2023

Cinsel saldırısına uğradığını söylediği için yalan ihbarda bulunmaktan yargılanan bir kadının davasını araştıran gazeteci, durumun kurbanların aleyhine çevrildiği benzer olaylara rastlar.



Anneler Günü 24 Mayıs 2023

Emekli özel ajan Nina, hiç tanımadığı oğlunun kaçırılması üzerine onu kurtarmak amacıyla harekete geçer ve önüne çıkan herkesi alt etmek için eski ölümcül becerilerine başvurur.



FUBAR 25 Mayıs 2023

Emekliliğin eşiğindeki bir CIA ajanı, bir aile sırrını keşfeder ve son bir görev için sahaya çıkmak zorunda kalır.



Kan ve Altın 26 Mayıs 2023

2. Dünya Savaşı son bulurken firari bir Alman askeri ile genç bir kadın, gizli altınları arayan bir grup Nazi ile bir mücadelenin içine çekilir.



Mixed by Erry 31 Mayıs 2023

1980'lerde Napoli'de kendi çektiği karışık kasetleri kaçak yollarla satan bir DJ ile iki kardeşi güçlü albüm yapımcıları olur.