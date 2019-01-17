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  3. 17 Ocak 2019 11:07

Netflix'ten 'Bird box' itirafı geldi

Netflix son dönemin çok konuşulan filmi için ortaya atılan iddiaları kabul etti.

Netflix'ten 'Bird box' itirafı geldi
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Filmde Quebec'te 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sahnesinin yer aldığı iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Konu ile ilgili sessizliğini bozan Netflix, Mashable'a açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların doğru olduğu belirtildi.

Filmde bir eve sığınan Malorie (Sandra Bullock), dışarıda ne olduğunu anlamak için hızlıca televizyon kanallarını tararken ekrana 47 kişinin hayatını kaybettiği bu kazaya ait gerçek görüntüler yayınlandı. 

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