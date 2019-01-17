Netflix'ten 'Bird box' itirafı geldi

Filmde Quebec'te 47 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sahnesinin yer aldığı iddiası sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Konu ile ilgili sessizliğini bozan Netflix, Mashable'a açıklama yaptı.

Açıklamada iddiaların doğru olduğu belirtildi.

Filmde bir eve sığınan Malorie (Sandra Bullock), dışarıda ne olduğunu anlamak için hızlıca televizyon kanallarını tararken ekrana 47 kişinin hayatını kaybettiği bu kazaya ait gerçek görüntüler yayınlandı.

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