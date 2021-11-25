Nihat Doğan'dan Hamdi Alkan'ın öpüşme sahnesine tepki

Son günlerde Al Sana Haber programındaki açıklamalarıyla magazin gündemini meşgul eden Nihat Doğan, bu defa Magazin Noteri programına konuk oldu

Al Sana Haber programındaki çıkışlarıyla adından söz ettiren Nihat Doğan, Magazin Noteri programında da dikkat çeken açıklamalara imza attı. Selen Görgüzel ve rol arkadaşının öpüşme sahnesi için Hamdi Alkan'dan izin alması hakkında konuşan Nihat Doğan, dikkat çeken bir yorumda bulundu.

''BEN İZİN VERMEM!''

Nihat Doğan, magazin gündemini sarsan öpüşme izni için şu ifadeleri kullandı:

Bu konu 'üste tükürsen bıyık, alta tükürsen sakal' deniliyor ya, o cümlenin vücut bulmuş hali diye düşünüyorum. Yüzyıllardır ünlü düşünürler, filozoflar ve sanatçılar bu işe kafa yormuşlar. Sanat muhafazakar mı olmalı, köşeli mi olmalı, sanatın tabuları mı olmalı, bu göreceli bir kavram. Bazıları ''Evet soyunmak lazım, öpüşmek lazım anca böyle adımızdan söz ettiririz, şöhret basamaklarını tırmanırız'' diyor ama Türkan Şoray kanunları da var. Türkan Şoray, Rüçhan Adlı ile birlikte olduktan sonra Türkan Şoray kanunlarını çıkardı ve kimseyle öpüşmedi. Öpüşmemesi de ondan bir şeyler götürmedi. Öbür taraftan, Hamdi Bey'e Allah sabır versin gerçekten. Sanatçı ruhlu bir insan olarak konuşmam gerekirse, eşim sanatçıysa tabii ki sanatını icra etmeli. Ama halktan bir Nihat olarak konuşmam gerekirse canımı acıtır, üzülürüm. Ben Nihat olarak izin vermem.



NE OLMUŞTU?

Selen Görgüzel ve İrfan Kangı, kadrosunda yer aldıkları 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' tiyatro oyununda oyunu durdurarak, Hamdi Alkan'dan öpüşme izin almışlardı. İkili, Alkan'ın izin vermesi üzerine öpüşmüşler, bu olay magazin gündeminden günlerce düşmemişti. Konuyla ilgili konuşan Alkan, ''Asla rahatsızlık duymadım. Kıskanılacak bir şey de yok'' yorumunu yaptmıştı.