Nil Karaibrahimgil'in korona yazısı olay oldu

Nil Karaibrahimgil, dün Hürriyet Gazetesi için yazdığı köşe yazısında ''Korona şu ana kadar bana neler öğretti?'' adlı bir yazı kaleme aldı. Karaibrahimgil, yazısında bencillik yerine sencil olmak gerektiğini, büyüklerin kıymetini daha iyi anladığını, duyduğu özlem ve fedakarlık gibi birçok konuya değindi.



Nil Karaibrahimgil, koronavirüs dönemini en başından ele alarak kaleme aldığı, neler yaşadığını anlattığı yazısının sonuna doğru ise korona ve doğa arasındaki ilişkiye dair yorumlarını dile getirdi. Karaibrahimgil'in şu yorumu ise Twitter'da hızla yayıldı:



''Korona bize doğanın kucağına ihtiyacımız olduğunu öğretti. Eğer kapıları açıp kaçabilseydik ormana kaçacaktık. Bir ağaca sarılacak, kuşları dinleyecek ve ıtır koklayacaktık. Kaplumbağanın haberi bile olmadı koronadan. Biz bunun muhteşemliğine hayran kaldık.''



Karaibrahimgil'in bu köşe yazısı ve doğa-korona arasındaki ilişkiye dair yazdıklarına birçok yorum geldi, kimileri espirili bir dille Karaibrahimgil'i anlamadıklarını ifade etti, kimileri ise Nil'i oldukça haklı buldu ve ortaya işte bu yorumlar çıktı: