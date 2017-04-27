SON DAKİKA
KARADENİZ'DE CAN PAZARI ! İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
TEOG soru ve cevapları açıklandı
TEOG soru ve cevapları açıklandı
Bakanlık onu ''fazla seksi'' diye yasakladı !
Bakanlık onu ''fazla seksi'' diye yasakladı !
Memurlara kötü haber: O KHK düzenlemesi AYM'den döndü
Memurlara kötü haber: O KHK düzenlemesi AYM'den döndü
Altını olanlar dikkat ! Son bir aydır böylesi görülmedi
Altını olanlar dikkat ! Son bir aydır böylesi görülmedi
Yeni kabinede Ali Babacan iddiası
Yeni kabinede Ali Babacan iddiası
Bakan Soylu, PKK ile ilgili korkunç gerçeği açıkladı
Bakan Soylu, PKK ile ilgili korkunç gerçeği açıkladı
Bu bir ilk ! Yapay rahimde ilk test başarılı !
Bu bir ilk ! Yapay rahimde ilk test başarılı !
İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
İşte Emniyet'te açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi
  1. 27 Nisan 2017 15:24

Nu Jazz’ın köklü ismi Waldeck, ilk kez Ankara'da

Trip-hop ve nu jazz’ın en önemli temsilcilerinden WALDECK müzikseverleri inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor!

Nu Jazz’ın köklü ismi Waldeck, ilk kez Ankara'da
A+ A-

Çocukluk yıllarından itibaren müziğe büyük bir ilgi duyan Klaus Waldeck, ilk EP’si “Northern Lights”ta yer alan “Aquarius” parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Projesi “Pressure Drop”ta İngiliz acid caz grubu Incognito, Moby, Joy Malcolm ve Brian Amos gibi isimlerle çalışan Waldeck, ilk albümü “Balance of The Force”u 1998’de yayımladı. Müzik kariyerine, Electro Swing hareketine yön veren “Ballroom Stories”in de aralarında yer aldığı yedi albüm sığdıran Waldeck, son olarak “Gran Paradiso” albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Savaş sonrası İtalya’sının stilini yansıtan ve tüm dünyada popüler olan aşk şiirlerine gönderme yapan yeni albümünün ardından Waldeck, 3 Mayıs’ta IF PERFORMANCE HALL’de sahne alıyor.

 Altus Kültür-Sanat organizasyonu, Avusturya Büyükelçiliği destekleriyle gerçekleşecek konserin biletleri, www.biletix.com ve Biletix yerel satış noktalarında.

WALDECK