Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liram çalındı

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.
CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI
Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasını çalındığını söyledi.