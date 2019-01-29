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  3. 29 Ocak 2019 09:54

Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liram çalındı

2. Sayfa programına konuk olan usta oyuncu Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.

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Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.

CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI

Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasını çalındığını söyledi.

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