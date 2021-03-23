Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse yakalanan 69 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığıyla bir haftadan bu yana mücadele eden Türk sinemasının usta oyuncusu Nuri Alço, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

TV100'ün haberine göre; 69 yaşındaki Nuri Alço'nun bir haftadır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Alço'nun durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.