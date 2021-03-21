Nusret Gökçe paylaşımını 6 bin dolara sattı!
Twitter'da bazı paylaşımlarını satışa çıkaran sosyete kasabı Nusret Gökçe, altın kaplı etlerin videosunu içeren tweet'ini 6 bin dolara sattı.
Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın haberine göre; Nusret Gökçe altın kaplı etler videosunun tweet'ini 6 bin dolara sattı.
Gökçe'nin diğe satışa çıkardığı tweet'leri ise 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı buldu.
Dijital imzalı bu tweet’lerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol