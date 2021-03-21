Nusret Gökçe paylaşımını 6 bin dolara sattı!

Twitter'da bazı paylaşımlarını satışa çıkaran sosyete kasabı Nusret Gökçe, altın kaplı etlerin videosunu içeren tweet'ini 6 bin dolara sattı.

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın haberine göre; Nusret Gökçe altın kaplı etler videosunun tweet'ini 6 bin dolara sattı.

Gökçe'nin diğe satışa çıkardığı tweet'leri ise 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı buldu.

Dijital imzalı bu tweet’lerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.