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  3. Nusret Gökçe paylaşımını 6 bin dolara sattı!

Nusret Gökçe paylaşımını 6 bin dolara sattı!

Twitter'da bazı paylaşımlarını satışa çıkaran sosyete kasabı Nusret Gökçe, altın kaplı etlerin videosunu içeren tweet'ini 6 bin dolara sattı.

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın haberine göre; Nusret Gökçe altın kaplı etler videosunun tweet'ini 6 bin dolara sattı. 

Gökçe'nin diğe satışa çıkardığı tweet'leri ise 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı buldu.

Dijital imzalı bu tweet’lerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.

Twitter'daki ilk tweet rekor fiyata satıldı! Alıcı Türk çıktıTwitter'daki ilk tweet rekor fiyata satıldı! Alıcı Türk çıktıTeknoloji

 

Etiketler nusret gökçe altın kaplı et tweet
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